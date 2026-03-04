25 lat pozbawienia wolności – to wyrok dla Błażeja K, który chciał zabić byłą partnerkę, używając ładunku wybuchowego. Do zdarzenia doszło w 2022 roku w Śiecieborzycach.

Kobieta wniosła do kuchni i otworzyła paczkę pozostawioną przed domem, wówczas ładunek eksplodował. 31-letnia wówczas ofiara została poważnie ranna, podobnie jak jej dwójka dzieci.

Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, tłumaczy, że sprawca będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie:

Wyrok nie satysfakcjonuje prokuratury, która żądała dożywocia. Teraz zapowiada apelację.