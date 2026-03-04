Coraz mniej dzieci w przedszkolach – to problem, z którym mierzy się nie tylko Zielona Góra. Spadek liczby urodzeń widać także w całym kraju. Przybywa natomiast seniorów.

Lubuska posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak podkreśla, że to wyzwanie demograficzne, które wymaga nowych rozwiązań.

– Mniej dzieci w przedszkolach może oznaczać potrzebę zmian w systemie opieki – na przykład rozwijania miejsc wsparcia dla seniorów i opieki międzypokoleniowej. To również czas na przygotowanie atrakcyjniejszej oferty dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym – dodaje:

Według posłanki Elżbiety Polak dyskusja o przyszłości przedszkoli w Zielonej Górze pokazała, że dialog z mieszkańcami jest szczególnie ważny:

Elżbieta Polak była dzisiaj gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.