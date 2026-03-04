Syn zabitego ajatollaha nowym przywódcą Iranu. Tak twierdzą niektóre irańskie media, ale informacja ta nie została ostatecznie oficjalnie potwierdzona. Mojtaba Chamenei – według części źródeł – stanie na czele irańskich władz.

Wyboru dokonać miało Zgromadzenie Ekspertów, na które presję wywierał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańskie władze chcą pokazać ciągłość funkcjonowania kraju po śmierci ajatollaha. Wybór miał paść na jego syna Mojtabę.

To irański duchowny, który wcześniej nie piastował żadnych wysokich stanowisk. Ze względu na więzy krwi uznawany był jednak za jedną z najbardziej wpływowych osób w Iranie.

Po ataku na Iran w którym zginął ajatollah Chamenei i część kierownictwa kraju, władze starają się pokazać, że są w stanie dalej zarządzać państwem. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia informacji o wyborze nowego przywódcy Iranu.

Trwa izraelsko-amerykański atak na cele w Iranie. Sztab amerykańskiej armii informował we wtorek, że przeprowadzono operację na ponad 1700 celów na terytorium Iranu.