Rada Miasta Zielona Góra przyjęła zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Nowe zasady będą obowiązywać już w najbliższej edycji programu.
Najważniejsze modyfikacje dotyczą zadań inwestycyjnych – wyjaśnia Agnieszka Chyrc, przewodnicząca ratuszowej Komisji ds. Konsultacji i Budżetu Obywatelskiego:
Jak przypomina Agnieszka Chyrc, w 2026 roku mieszkańcy Zielonej Góry będą głosować w Budżecie Obywatelskim aż dwa razy:
Nowością będzie także większy nacisk na ogólnodostępność projektów. Każdy wnioskodawca będzie musiał w formularzu zgłoszeniowym opisać, w jaki sposób zapewni dostępność swojego zadania dla wszystkich mieszkańców. Utrzymano natomiast wykluczenie zadań oświatowych z puli inwestycyjnej. Szkoły nadal mogą jednak zgłaszać projekty społeczne.
– Wprowadzone zmiany są efektem konsultacji i ewaluacji dotychczasowych edycji – tłumaczy Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Nowy regulamin ma obowiązywać już przy najbliższym naborze projektów.
