Nauczyciele, jako grupa zawodowa, są najczęściej szkolącymi się osobami, a przed nimi kolejne wyzwania i zmiany – mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości i członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego, a także jedna z ambasadorek reformy „Kompas Jutra”. Program zakłada wprowadzenie w szkołach, m.in. modułu edukacji medialnej, higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Jednym ze sposobów są miniprojekty – zaznaczała Monika Kaczmarczyk na antenie Radia Zielona Góra:

Przykładem działań w zakresie wdrażania reformy oświaty mogą być warsztaty dla uczniów, które pomagają dzieciom lepiej się zrozumieć – dodawała Monika Kaczmarczyk

Reforma „Kompas Jutra” ma być wdrażana etapami od września 2026 roku. Zmiany najpierw obejmą przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych. Monika Kaczmarczyk była gościem Rozmowy o 9.00.