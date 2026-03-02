Nauczyciele, jako grupa zawodowa, są najczęściej szkolącymi się osobami, a przed nimi kolejne wyzwania i zmiany – mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości i członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego, a także jedna z ambasadorek reformy „Kompas Jutra”. Program zakłada wprowadzenie w szkołach, m.in. modułu edukacji medialnej, higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.
Jednym ze sposobów są miniprojekty – zaznaczała Monika Kaczmarczyk na antenie Radia Zielona Góra:
Przykładem działań w zakresie wdrażania reformy oświaty mogą być warsztaty dla uczniów, które pomagają dzieciom lepiej się zrozumieć – dodawała Monika Kaczmarczyk
Reforma „Kompas Jutra” ma być wdrażana etapami od września 2026 roku. Zmiany najpierw obejmą przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych. Monika Kaczmarczyk była gościem Rozmowy o 9.00.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości, członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości, członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego https://youtu.be/AXa4XMFZoCE
Czytaj także:
Monika Kaczmarczyk Lubuską Liderką Równości
Edukowanie i informowanie to wciąż potrzebne elementy, jeśli chodzi o kwestie równości – mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości i członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego. W weekend w Warszawie…
Czytaj także:
„Kompas Jutra” – rozmowy o reformie edukacji w Lubrzy
Ministerstwo Edukacji Narodowej inauguruje cykl spotkań z nauczycielami, rodzicami i dyrektorami szkół w ramach kampanii „Kompas Jutra”. Chodzi o przybliżenie założeń reformy programowej, to także okazja do dyskusji z…
Czytaj także:
Resort nauki chce wprowadzić parytety i feminatywy do ustawy o szkolnictwie wyższym
Reprezentacja co najmniej 30 proc. obu płci we władzach uczelni i instytutów oraz feminatywy we wszystkich dokumentach – to niektóre założenia przedstawionego w piątek (23 stycznia) przez Ministerstwo Nauki…