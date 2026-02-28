Gośćmi Sławomira Kordyjalika byli:
Wadim Tyszkiewicz (NP)
Tomasz Gierczak (KO)
Andrzej Wieczorek (PiS)
Bartłomiej Szulik (K)
Jarosław Tworowski (NL)
Łukasz Porycki (PSL)
40 uczennic zginęło po ataku na szkołę podstawową w irańskim mieście Minab - poinformowały irańskie media. Według miejscowych władz budynek...
Za nami exposé wicepremiera i szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. O jego znaczeniu w kontekście bezpieczeństwa Polski, w tym także unijnego...
Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już cztery lata. W przekonaniu wojewody lubuskiego Marka Cebuli nie powinniśmy zapominać o wyjątkowym okrucieństwie...
W Kostrzynie nad Odrą od kilku lat realizowany jest program, w ramach którego seniorzy otrzymują bezpłatne opaski bezpieczeństwa. Urządzenie, które...
Donald Trump uzasadnia atak na Iran zagrożeniem ze strony tego kraju. „Reżim i jego bojówki od lat atakują amerykańskie siły...
Elżbieta Polak zrezygnowała ze startu na przewodniczącą lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Posłanka i była marszałkini przekazała poparcie wojewodzie Markowi Cebuli,...
