1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione w 2011 roku i upamiętnia żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy po II wojnie światowej walczyli z narzuconą Polsce władzą komunistyczną.

W Zielonej Górze miejskie obchody odbędą się tradycyjnie przy pomniku na Placu majora Adama Lazarowicza. Mówi zastępca prezydenta Zielonej Góry Marek Kamiński:

O roli Żołnierzy Wyklętych mówił na antenie Radia Zielona Góra Jacek Budziński – radny Prawa i Sprawiedliwości oraz nauczyciel historii i WOS-u w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze:

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Datę wyznaczono na 1 marca, ponieważ tego dnia w 1951 roku, w warszawskim więzieniu wykonano wyrok śmierci na ostatnich przywódcach organizacji Wolność i Niezawisłość.