Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już cztery lata. W przekonaniu wojewody lubuskiego Marka Cebuli nie powinniśmy zapominać o wyjątkowym okrucieństwie agresora.

– To barbarzyński napad – powiedział Cebula:

Wojewoda cieszy się, że nasze państwo właściwie zareagowało na potencjalne zagrożenie, a także zmiany w światowej geopolityce, inwestując potężne pieniądze w obronność

Pełnoskalowa wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W zamierzeniu rosyjskiego dyktatora Władimira Putina miała to być trwająca kilka dni „specjalna operacja wojskowa”

Wojewoda Marek Cebula był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija Tydzień”.