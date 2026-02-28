W Kostrzynie nad Odrą od kilku lat realizowany jest program, w ramach którego seniorzy otrzymują bezpłatne opaski bezpieczeństwa.

Urządzenie, które mieszkańcy otrzymują w ramach akcji „Korpus Wsparcia Seniorów” działa jako noszone na ręce wsparcie w sytuacji kryzysowej. W przypadku zasłabnięcia, upadku czy utraty przytomności urządzenie natychmiast wysyła sygnał o potencjalnym zagrożeniu życia, umożliwiając służbom podjęcie szybkiej interwencji. Mówi Agnieszka Hołubowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą:

Program działa w Kostrzynie od 2022 roku:

W ubiegłym roku opaska noszona przez jednego kostrzyńskich seniorów uratowała mu życie:

Program realizowany w Kostrzynie jest przeznaczony dla samotnych seniorów po 60. roku życia