Pan Daniel Szymański z Zielonej Góry został zwycięzcą finału Sobotniego Konkursu Sportowego w lutym. W decydującej rywalizacji pokonał pana Jacka Stankiewicza 5:4. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Fundatorem głównej nagrody (kuchenka mikrofalowa) jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (28.02):

1. Ile piłkarskich Mundiali skomentował Dariusz Szpakowski?

Odp. 12 – pierwsze MŚ zaliczył w 1978 roku, jeszcze jako komentator radiowy. Od finałów Euro’ 84 wielkie turnieje obsługiwał już nieprzerwanie na antenie Telewizji Polskiej.

2. Ile medali zdobyli reprezentanci Polski podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku?

Odp. 1 – Dawid Kubacki – brązowy medal indywidualnie na skoczni normalnej

3. Vinnie Jones, brytyjski aktor, to dziesięciokrotny reprezentant Walii. W jakiej dyscyplinie?

Odp. piłka nożna. Grał w takich drużynach jak Leeds United, Chelsea i Queens Park Rangers.

4. Kinga Szemik to bramkarka piłkarskiej reprezentacji Polski. W której z lig występuje?

Odp. w lidze angielskiej gra w West Ham United.

5. Kto został tegorocznym mistrzem Europy w futsalu?

Odp. Hiszpanie zostali mistrzami Europy w futsalu. W finale w Lublanie pokonali broniących tytułu Portugalczyków 5:3. Brąz dla Chorwacji, która pokonała Francję po rzutach karnych. W regulaminowym czasie był remis 5:5. W karnych Chorwaci wygrali 6-5. Polacy odpadli po grupowej fazie.

6. Maciej Lepiato z gorzowskiego Startu, do swojej bogatej kolekcji medali zdobywanych na Igrzyskach Paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy dołożył kolejny krążek. Tym razem zdecydował się wystartować w konkursie skoku wzwyż halowych mistrzostw Polski Masters. W jakiej wystąpił kategorii?

Odp. M35

7. W ilu żużlowych polskich klubach podczas swojej kariery zawodniczej występował Piotr Świst?

Odp. 8: Stal Gorzów, Stal Rzeszów, Falubaz Zielona Góra, TŻ Lublin, Lokomotiv Daugavpils, Polonia Piła, Kaskad Równe i Victoria Piła.

8. Kamil Orwat ze Startu Zielona Góra stanął na podium podczas mistrzostw Europy w lodowym pływaniu, które odbyły się w Molveno we Włoszech. Ile zdobył medali?

Odp. C – 6 w tym 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe

9. Krzysztof Piosik został nowym trenerem piłkarzy Syreny Zbąszynek. Na jakiej pozycji występował, gdy był czynnym zawodnikiem?

Odp. Nowy szkoleniowiec to były piłkarz występujący na pozycji napastnika. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. Warty Poznań, Sandecji Nowy Sącz, Pelikana Łowicz, Gromu Wolsztyn oraz Formacji Port 2000 Mostki.