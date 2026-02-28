Lubuscy strażacy prowadzą montaż czujników tlenku węgla oraz czujników dymu.

Czujniki trafiają do najbardziej potrzebujących mieszkańców w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W całej Polsce zamontowanych zostanie 140 tys. urządzeń.W naszym regionie urządzenia trafiły m.in.: do Kłodawy, Rzepina czy Słubic.

Mówi mł.bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie:

Czujki trafiają do mieszkańców za darmo, ale już pojawiły się informacje o oszustach, którzy podszywają się pod strażaków:

W woj. lubuskim w ramach programu trafiło do mieszkańców 5 tysięcy czujników. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie domy w Polsce będą musiały być wyposażone w tego typu urządzenia.