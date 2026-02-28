150 tysięcy złotych przeznaczyli sławscy radni na dotację do rewitalizacji zabytkowych kamienic. Środki, pierwsze w historii gminy, mogą zostać wydane na remontu dachów, elewacji czy wymianę okien.

– Wnioski mogą składać właściciele obiektów, którzy maja zabezpieczone część pieniędzy lub zaciągną kredyt na inwestycje – mówi burmistrz Cezary Sadrakuła.

– Mam nadzieję, że wnioski złożą między innymi wspólnoty mieszkaniowe na sławskim starym rynku, gdzie jest wiele zaniedbanych kamieniczek – dodał burmistrz Cezary Sadrakuła.