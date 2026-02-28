Ponad 6 tysięcy Lubuszanek skorzystało już z testu HPV HR. Poinformował lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Badanie umożliwia wczesne wykrycie raka szyjki macicy.

– Test HPV HR jest bezpłatny – przypomina Joanna Branicka, rzeczniczka NFZ w Zielonej Górze. W ramach ubezpieczenia jest on dostępny od października ubiegłego roku.

Z programu może skorzystać nawet 250 tysięcy pań z Lubuskiego.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów z powodu raka szyjki macicy w 2023 roku zmarło 1401 kobiet w Polsce, w tym 31 zgonów dotyczyło województwa lubuskiego.