W siedmiu indywidualnych startach i trzech sztafetach pokażą się lekkoatleci gorzowskich klubów w rozpoczynających się w sobotę Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu.

Większość to reprezentanci AZS AWF Gorzów na czele z płotkarkami Kają Wesołowską i Mariką Majewską, które będą walczyć o medale i być może o miejsce w kadrze na Halowe Mistrzostwa Świata.

ALKS AJP z kolei wystawia Nikolę Horowską w biegu na 200 metrów i Wiktorię Knutowicz w trójskoku. Horowska ze względu na program zawodów nie mogła pogodzić startów na 200 i 400 metrów a wybór krótszego dystansu wyjaśnia trener Tomasz Saska: