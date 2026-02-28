Mijają cztery lata od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Zdaniem dyrektorki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Doroty Szaban społeczeństwo ukraińskie przystosowało się do egzystowania w takich warunkach wojennych.

– Nie można jednak porównywać życia w kraju objętym wojną do życia obok państwa w którym toczy się konflikt – dodaje profesor. Jak zaznacza pozornie życie w Ukrainie toczy się normalnie, ale cenę zdrowotną, psychiczną, gospodarczą naród będzie musiał zapłacić.

W ciągu 4 lat zmieniło się również postrzeganie konfliktów zbrojnych i poczucie bezpieczeństwa. – Zmienia się również porządek geopolityczny na świecie – dodaje Dorota Szaban.

4 lata temu miliony Ukraińców opuściły swój kraj. Setki tysięcy znalazły schronienie w Polsce.