Donald Trump uzasadnia atak na Iran zagrożeniem ze strony tego kraju. „Reżim i jego bojówki od lat atakują amerykańskie siły i odpowiadają za śmierć setek żołnierzy” – tak powiedział prezydent USA w nagraniu opublikowanym na portalu Truth Social.

Izraelski minister obrony poinformował, że Izrael przeprowadził „atak prewencyjny” na Iran. Później prezydent USA poinformował, że ataku dokonali także Amerykanie, by ochronić swoich obywateli:

To była masowa terrorystyczna kampania i nie będziemy jej dłużej tolerować. Od Jemenu i Syrii po Irak reżim uzbraja, szkoli i finansuje terrorystyczne milicje, które zalały ziemię krwią i ludzkimi szczątkami.Wraz z irańskim sojusznikiem – Hamasem – który przeprowadził potworne ataki 7 października na Izrael, mordując tysiąc niewinnych ludzi, w tym 46 Amerykanów, oraz biorąc 12 naszych obywateli jako zakładników. To było brutalne

– powiedział Trump.

Amerykański prezydent stwierdził też, że Iran jest „największym państwowym sponsorem terroryzmu na świecie” i w ostatnim czasie doprowadził do śmierci dziesiątek, a nawet tysięcy własnych obywateli podczas protestów na ulicach:

Ten terrorystyczny reżim nigdy nie może posiadać broni nuklearnej.Dlatego w operacji Midnight Hammer w czerwcu ub. r. zniszczyliśmy elementy programu nuklearnego reżimu w Fordo, Natanz i Isfahanie. Po tym ataku ostrzegliśmy ich, by nigdy nie wracali do swoich ambicji zdobycia broni nuklearnej. Wielokrotnie próbowaliśmy zawrzeć porozumienie. Próbowaliśmy – oni raz chcieli je zawrzeć, potem nie chcieli. Chcieli, potem znów nie chcieli. Nie wiedzieli, czego naprawdę chcą. Wyglądało to tak, jakby po prostu chcieli czynić zło

– stwierdził Trump.

MSZ poinformowało, że według aktualnych danych w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest pięciu Polaków przebywających w Iranie, około 40 w Libanie oraz 200 w Izraelu.