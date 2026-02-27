Piłkarze trzecioligowej Cariny Gubin pokonali w Lubinie rezerwy ekstraklasowego Zagłębia 3:0 w ostatnim meczu kontrolnym przed rozgrywkami ligowymi.

Z uwagi na zły stan boiska nie odbędzie się jutrzejszy mecz III ligi w Gubinie ze Spartą Katowice, dlatego sztab szkoleniowy Cariny zdecydował się na dzisiejszy mecz kontrolny. W meczu w Lubinie, w zespole Cariny pojawili się m.in. nowi gracze: skrzydłowy Miłosz Nowik ze Świtu Szczecin i obrońca Miłosz Skowronek z Chrobrego Głogów. O meczu w Lubinie mówi Piotr Leciejewski – drugi trener gubińskiego klubu: