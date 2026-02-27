Zaplanowany na sobotę 28 lutego mecz piłkarskiej III ligi pomiędzy Lechią Zielona Góra a Stalą Jasień został odwołany.

Przypomnijmy, Stal po kłopotach z dograniem rundy jesiennej nie przeprowadziła zimą przygotowań do wiosny. Drużyna nie posiada również ani trenera, ani zawodników.

Przez długi czas klub z Jasienia nie wydał żadnego pisma odnośnie wycofania z rozgrywek, co oznaczało, że Lechia i tak musiałaby zorganizować mecz tylko po to, by wygrać walkowerem po 15 minutach bez stawiennictwa gości.

Zielonogórski klub zatem czekał na jakikolwiek ruch drugiej strony, szykując się powoli do organizacji spotkania. Ostatecznie dokument został przez Stal wystosowany dopiero w piątek 27 lutego we wczesnych godzinach popołudniowych.

Tymczasem zamiast meczu ligowego Lechia rozegra w sobotę o 12:00 dodatkowy sparing przeciwko Polonii Słubice. Ponadto czwartoligowe rezerwy klubu zagrają w niedzielne południe zaległy pojedynek IV ligi przeciwko Odrze Bytom Odrzański. Jak słyszymy, kadra pierwszego zespołu zostanie podzielona pomiędzy te dwa pojedynki, a druga drużyna zagra w sobotę rano test-mecz z Koroną Kożuchów.

