Elżbieta Polak rezygnuje ze startu w wyborach na przewodniczącą lubuskich struktur Koalicji Obywatelskiej.

Posłanka poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Dziś w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa podczas której Polak oficjalnie poprze kandydaturę wojewody Marka Cebuli.

– Nie jest to dla mnie łatwa decyzja zrezygnować dziś z walki o przywództwo w regionie, ale żeby wygrać zmianę nie mogę pozwolić na podział naszego poparcia – napisała Elżbieta Polak.

Posłanka nadal będzie kandydatką na przewodniczącą struktur powiatu zielonogórskiego.

Wybory lidera Koalicji Obywatelskiej w Lubuskiem odbędą się 8 marca. Ostatecznie o fotel szefa powalczą dotychczasowy szef struktur regionalnych poseł Waldemar Sługocki i wojewoda Marek Cebula.