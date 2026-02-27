Czteroletnia pożyczka dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do Kijowa trafi osiem miliardów dolarów, z czego półtora miliarda zostanie przesłane natychmiast.

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa tłumaczyła, że pożyczka pomoże Ukrainie osiągnąć stabilność ekonomiczną. W ten sposób kraj dotknięty wojną będzie mógł się odbudować po jej zakończeniu. Środki przyznane Ukrainie mogą również pozwolić jej na szybkie wstąpienie do Unii Europejskiej.

Kristalina Georgiewa doceniła starania ukraińskich władz między innymi w zwalczaniu korupcji. Jednocześnie dyrektor MFW podkreśliła, że Ukraina mimo wojny zdecydowała się na kluczowe reformy ekonomiczne.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zastrzegł, że projekt pożyczki zostanie niezwłocznie skorygowany po pozytywnie zakończonych rozmowach pokojowych.