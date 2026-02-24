Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń na Słowację zostało ponownie przełożone, tym razem na czwartek – poinformowało we wtorek (24 lutego) ministerstwo gospodarki w Bratysławie. Strona ukraińska nie podała szczegółowych powodów przesunięcia terminu – dodano.
W poniedziałek słowackie władze informowały, że wznowienie tranzytu nastąpi w środę.
Resort w komunikacie zwrócił też uwagę na informacje o pożarze stacji pomp Kalejkino na terenie Tatarstanu na wschodzie europejskiej części Rosji; stacja stanowi część infrastruktury rurociągu Przyjaźń.
Zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami technicznymi zakres szkód nie powinien mieć wpływu na przyszły przepływ ropy w kierunku Słowacji
– napisano.
Ministerstwo zapewniło też, że zaopatrzenie rynku krajowego w paliwa nie jest zagrożone oraz trwa intensywna komunikacja z partnerami zagranicznymi dla zapewnienia stabilności dostaw ropy naftowej i ochrony interesów energetycznych kraju.
Po przerwaniu dostaw rurociągiem Przyjaźń jedyna rafineria w Słowacji, Slovnaft, zamówiła surowiec z innych krajów i chce go transportować tankowcami oraz rurociągiem Adria, który zaczyna się w Chorwacji. Zagrzeb wcześniej odmówił już tranzytu rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Słowacja oraz Węgry mają wynegocjowane zwolnienie z unijnego i amerykańskiego embarga na dostawy rosyjskiej ropy, ale nie dotyczy to surowca transportowanego tankowcami. Rafineria Slovnaft, która należy do węgierskiego MOL, kupiła ropę z Arabii Saudyjskiej, Libii i Norwegii.
Słowacja nie otrzymuje rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń od 27 stycznia, gdy rurociąg został uszkodzony w rosyjskich nalotach. Bratysława uruchomiła swoje rezerwy strategiczne, a premier Robert Fico zarzucił Kijowowi celowe, wrogie działania wobec Słowacji. Powołując się na źródła wywiadowcze, powiedział, że rurociąg jest technicznie sprawny. W poniedziałek polecił wstrzymać dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, stabilizujące sieć energetyczną tego kraju.