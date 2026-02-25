Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na czwartek (26 lutego) spotkanie swego negocjatora Rustema Umierowa z wysłannikami USA, które ma przygotować kolejne rozmowy z przedstawicielami Rosji. Dojdzie do niego najprawdopodobniej na początku marca – powiedział prezydent.

Przed chwilą rozmawiałem z Rustemem Umierowem. Jutro będzie miał spotkanie z amerykańskimi negocjatorami (wysłannikiem prezydenta USA Steve’em) Witkoffem oraz (zięciem i doradcą prezydenta Donalda Trumpa Jaredem) Kushnerem, a także Umierow będzie miał spotkanie z ministrem gospodarki (sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem)

– powiedział Zełenski w przekazanym dziennikarzom nagraniu audio.

Rzeczniczka Umierowa Diana Dawitjan poinformowała, że spotkanie z Amerykanami odbędzie się w Genewie.

Według Zełenskiego wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły.

Druga kwestia – będą przygotowywać się do trójstronnego spotkania, które będzie już z Rosją, i które – naszym zdaniem – odbędzie się na początku marca

– wyjaśnił.

Prezydent zaznaczył, iż polecił Umierowowi omówienie szczegółów kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją. – Bardzo liczymy na pozytywny wynik – podkreślił Zełenski.

Wcześniejsze rozmowy

Poprzednia runda negocjacji Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Genewie i zakończyła się 18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna tura trójstronnych rozmów rozpoczętych w styczniu.

We wtorek Zełenski powiedział niemieckiej telewizji publicznej ARD, że jest gotowy na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ocenił, że wojna zakończy się wtedy, gdy USA wraz z krajami Europy „postawią do pionu” rosyjskiego przywódcę.