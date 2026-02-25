Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na czwartek (26 lutego) spotkanie swego negocjatora Rustema Umierowa z wysłannikami USA, które ma przygotować kolejne rozmowy z przedstawicielami Rosji. Dojdzie do niego najprawdopodobniej na początku marca – powiedział prezydent.
Przed chwilą rozmawiałem z Rustemem Umierowem. Jutro będzie miał spotkanie z amerykańskimi negocjatorami (wysłannikiem prezydenta USA Steve’em) Witkoffem oraz (zięciem i doradcą prezydenta Donalda Trumpa Jaredem) Kushnerem, a także Umierow będzie miał spotkanie z ministrem gospodarki (sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem)
– powiedział Zełenski w przekazanym dziennikarzom nagraniu audio.
Rzeczniczka Umierowa Diana Dawitjan poinformowała, że spotkanie z Amerykanami odbędzie się w Genewie.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
„Specjalna operacja wojskowa” będzie kontynuowana. Kreml jasno w rocznicę inwazji
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że Rosja będzie kontynuować działania wojenne przeciwko Ukrainie, gdyż cele, które postawiły sobie władze w Moskwie, nie zostały dotąd...Czytaj więcejDetails
Według Zełenskiego wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły.
Druga kwestia – będą przygotowywać się do trójstronnego spotkania, które będzie już z Rosją, i które – naszym zdaniem – odbędzie się na początku marca
– wyjaśnił.
Prezydent zaznaczył, iż polecił Umierowowi omówienie szczegółów kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją. – Bardzo liczymy na pozytywny wynik – podkreślił Zełenski.
Wcześniejsze rozmowy
Poprzednia runda negocjacji Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Genewie i zakończyła się 18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna tura trójstronnych rozmów rozpoczętych w styczniu.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Zakończyły się trójstronne rozmowy Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi. Czy negocjacje będą kontynuowane? [AKTUALIZACJA]
Podczas rozmów na temat pokoju w Ukrainie, które odbyły się w środę (4 lutego) w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, doszło do trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja, po czym prace...Czytaj więcejDetails
We wtorek Zełenski powiedział niemieckiej telewizji publicznej ARD, że jest gotowy na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ocenił, że wojna zakończy się wtedy, gdy USA wraz z krajami Europy „postawią do pionu” rosyjskiego przywódcę.
Polecamy
Wznowienie dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń przełożone na czwartek
Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń na Słowację zostało ponownie przełożone, tym razem na czwartek - poinformowało we wtorek (24...Czytaj więcejDetails