Władimir Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji – mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego expose w Sejmie.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że całkowitą odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie ponosi agresor, czyli Rosja:

– Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej, niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie – mówił Sikorski:

– Cyberataki, dywersja i sabotaż to współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa – stwierdził Sikorski. Minister, opisując aktualną sytuację i środowisko bezpieczeństwa, wskazał, że Europa i Polska zmagają się ze zmasowanymi atakami hybrydowymi, głównie z wykorzystaniem internetu:

Sikorski przypomniał, że przeciwnik wykorzystuje boty do szerzenia dezinformacji. Nawiązał do wydarzeń z ubiegłego roku, gdy rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W internecie niemal od razu rozpętała się zmasowana akcja Rosji:

W swoim expose Sikorski przestrzegał przed polexitem i przekonywał, że dalsze losy wojny w Ukrainie zdecydują, czy to Rosja, czy UE, będzie drugim po Stanach Zjednoczonych filarem światowego układu sił.

Po raz pierwszy wystąpienia szefa polskiej dyplomacji słucha prezydent Karol Nawrocki oraz tradycyjnie – akredytowani w Polsce dyplomaci. Po wystąpieniu Radosława Sikorskiego odbędzie się debata, która potrwa do godz. 17.30.

Posłuchaj całego wystąpienia: