Po mroźnych i śnieżnych tygodniach nadeszły cieplejsze dni. Warto więc zacząć wyglądać bocianów. Pierwsze osobniki powinny się pojawić w zachodniej Polsce z początkiem marca. To samce, które wracają do tego samego gniazda, aby je odbudować i przygotować na pobyt całej bocianiej rodziny.

Główna fala przylotów spodziewana jest w połowie miesiąca. – Czas zacząć zadzierać głowy do góry i wypatrywać. Czekają na nie właściciele gospodarstw, gdzie stoją bocianie gniazda. Za dwa tygodnie zasiedlą je samce, po czym pojawią się ich partnerki – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Wszyscy czekamy na ten klekot, bo to zwiastun tak bardzo oczekiwanej wiosny – podkreśla nadleśniczy:

Dodajmy, że długość życia bocianów na wolności to około 10 lat.