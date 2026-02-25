Zielonogórscy uczniowie szkół ponadpodstawowych mają okazję sprawdzić swoją wiedzę historyczną. Lokalny oddział Instytutu Pamięci Narodowej organizuje bowiem turniej debat historycznych, który odbędzie się 26 marca. Tematem tegorocznych zmagań będzie m.in. przeszłość naszego regionu.

Jak mówi Krzysztof Mazur z zielonogórskiej delegatury zamiejscowej IPN, konkurs wraca po kilku latach przerwy:

– Uczestnicy będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą retoryczną, ale także sztuką udowadniania swoich racji – dodaje Krzysztof Mazur:

Zapisy na turniej debat historycznych odbywają się telefonicznie bądź mailowo. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej IPN w Poznaniu.