W Polsce na depresję chorują setki tysięcy osób, a epizod depresyjny w ciągu życia może dotknąć nawet co piątą osobę. Częściej diagnozuje się ją u kobiet, ale mężczyźni rzadziej szukają pomocy i niestety częściej kończy się to tragicznie. Choć Światowy Dzień Walki z Depresją przypada raz w roku, dla wielu walka trwa każdego dnia. Czy z depresji da się wyjść? Jak wspierać, by nie ranić, i gdzie szukać pomocy? Powiedzą: Kamila Wilczyńska – psycholog oraz Mariola Kostrzewska – nauczycielka, członkini rady branżowej sektora Beauty przy Ministerstwie Rozwoju – kobieta, która przeszła depresję.