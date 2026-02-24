Prawdziwa zbrodnia, która wstrząsnęła polską społecznością w lutym 1980 roku.
Ulica Noakowskiego w Warszawie i kamienica, w której doszło do zbrodni.
Jezioro Czerniakowskie w Warszawie
20.30 Rozmowa z Martą Reich autorką książki.
Trzy gorzowskie lekkoatletki wystąpiły w halowym mityngu Copernicus Cup w Toruniu, posiadającym w World Athletics Indoor Tour kategorię złotą. Najlepiej...
Europoseł PiS Waldemar Buda zwrócił się do sejmowej komisji etyki o ocenę słów premiera Donalda Tuska o „zakutych łbach”, które...
Został jeszcze tydzień na składanie wniosków o finansowe wsparcie inicjatyw dla młodych. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, a...
Dziś mija czwarty rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Od ponad 1462. dni Ukraińcy stawiają opór przed Rosjanami. Dwudziestego czwartego lutego...
Kandydaci do służby w policji wzięli udział w darmowym treningu sprawności fizycznej organizowanym przez żagańskich funkcjonariuszy. Wykonywanie ćwiczeń kontrolował i...
Mateusz Posmyk odchodzi z Warty Gorzów i od rundy wiosennej będzie piłkarzem Górnika Zabrze. Niespełna 17-letni napastnik (a także wciąż...
