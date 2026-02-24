Gościem Marcina Sasima jest Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH
Gościem Marcina Sasima jest Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH
Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Samorządy czekają na pieniądze z tytułu zeznań rocznych mieszkańców. Gmina Żary przypomina o właściwym wypełnieniu...
Historia uczy nas, że ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii - napisał prezydent Karol Nawrocki w 4. rocznicę...
Aleksandra Szymaniak urodziła się w roku 2000, jako szesnastolatka wydała swoja pierwszą powieść. Później przyszły kolejne napisane pod pseudonimem Aleksandra...
Pani Grażyna Leszkiewicz 45 lat temu przyjechała do Dziedzic niedaleko Barlinka, . Od tamtej pory oprócz pracy zawodowej działa też społecznie....
Potrzeby związane z odbudową Ukrainy szacowane są na 588 mld dolarów (ok. 500 mld euro) w ciągu najbliższej dekady -...
Szkoła podstawowa w Torzymiu przeszła w latach 2024 – 25 gruntowną termomodernizację. Wymieniono stary piec grzewczy na nowoczesny i ekologiczny,...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra