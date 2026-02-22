970 tys. zł wynosi pula środków w konkursie „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, do którego trwa właśnie nabór wniosków. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe na projekty angażujące młodych ludzi do 35. roku życia w działania społeczne i obywatelskie.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, zgłaszane projekty powinny obejmować co najmniej dwa z sześciu obszarów tematycznych, takich jak m.in.: praworządność i prawa człowieka, wolontariat na rzecz seniorów i młodzieży, zdrowy styl życia, świadomość obywatelska czy ochrona środowiska.

To mogą być warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania z psychologiem, wyjazdy, wydarzenia integracyjne. Możliwości jest naprawdę wiele

– wskazał dyr. Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Janusz Rewers.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 15 tys. zł. Wnioski można składać do 2 marca br., zarówno elektronicznie poprzez Generator eNGO, jak i w wersji papierowej w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze i w jego biurze zamiejscowym w Gorzowie Wlkp.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego >>https://bip.lubuskie.pl/<< oraz na stronie internetowej regionu >>lubuskie.pl/<<.