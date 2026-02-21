Rozpad Polski 2050 po rezygnacji z przywództwa przez Szymona Hołownię był do przewidzenia. Frakcja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ma łatwiej, bo zachowa prawo do pobierania partyjnej subwencji – ocenił na naszej antenie dr Piotr Pochyły, politolog związany z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Pochyły przewiduje, że część parlamentarzystów Polski 2050 zobaczymy w kolejnej kadencji Sejmu, ale już w innych formacjach. Część w Koalicji Obywatelskiej, a część – być może – u boku przedsiębiorcy Rafała Brzoski, który nakłaniany jest do zaangażowania w politykę:

W Polsce 2050 doszło do rozłamu. Osobny klub o nazwie Centrum ze swoimi poplecznikami powołała przegrana w wewnątrzpartyjnych wyborach Paulina Hennig-Kloska.