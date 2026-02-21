Jedna osoba zginęła w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w powiecie krośnieńskim. Dziewięć osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia dymem.

Jak informuje starosta krośnieńska Anna Januszkiewicz, pozostałych 87 pensjonariuszy trafiło tymczasowo do świetlicy wiejskiej w Szczawnie.

Pożar w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie wybuchł przed południem. Paliło się jedno z pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku. Ogień gasiło 14 zastępów PSP i OSP. Nie wiadomo jeszcze co mogło być przyczyną pożaru.