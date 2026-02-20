Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał globalne cła wprowadzone przez Donalda Trumpa za niezgodne z prawem. To poważny cios w jeden z kluczowych elementów jego polityki gospodarczej drugiej kadencji.

Stosunkiem głosów 6 do 3 Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent USA przekroczył swoje uprawnienia, nakładając w ubiegłym roku globalne cła. Według sędziów kompetencje do nakładania ceł należą do Kongresu.

Uzasadnienie decyzji sądu ma 170 stron i jest analizowane przez ekspertów. Nie jest jasne, co stanie się z pieniędzmi bezprawnie pobranymi przez rząd – czy pozostaną w budżecie, czy będą musiały być zwrócone amerykańskim importerom.

W lutym ubiegłego roku Trump nałożył cła na Kanadę, Chiny i Meksyk, zarzucając tym krajom niewystarczające działania przeciwko przemytowi fentanylu i innych narkotyków. W kwietniu, w dniu nazwanym „Dniem Wyzwolenia”, ogłosił ogólną dziesięcioprocentową taryfę na import z niemal wszystkich krajów oraz wyższe stawki dla państw uznanych za nieuczciwych partnerów handlowych.

Trump uznawał cła za jedno z podstawowych narzędzi swojej polityki zagranicznej.