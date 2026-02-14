Polska w ramach unijnego programu SAFE zamierza sięgnąć po 43 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek. Pomysłowi sprzeciwiają się duże partie opozycyjne: Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. O sprawie na naszej antenie dyskutowali dziś lubuscy parlamentarzyści.

Poseł PiS Władysław Dajczak stwierdził, że nierozsądnie jest mówić o jakimkolwiek sukcesie:

Krystyna Sibińska, posłanka Koalicja Obywatelskiej, wypominała partii Jarosława Kaczyńskiego hipokryzję:

Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, stwierdziła, że działacze PiS wylewają krokodyle łzy:

Podobnego zdania jest Wadim Tyszkiewicz. – To szansa dla Polski – ocenił senator Nowej Polski.

Ustawę umożliwiającą wdrożenie programu SAFE przyjął już polski Sejm. Poparły ją kluby Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050.

Dajczak, Kucharska-Dziedzic, Sibińska i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.