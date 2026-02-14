Dotychczas Rada Bezpieczeństwa Narodowego służyła tonowaniu nastrojów społecznych, pokazywaniu pewnej solidarności polskiej klasy politycznej. Źle się stało, że przełożono na nią wszystkie napięcia między rządem a prezydentem – ocenił na naszej antenie dr Piotr Pochyły, politolog związany z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Zdaniem politologa RBN nie powinna służyć rozgrywaniu i podgrzewaniu wewnętrznych konfliktów:

– Dobór tematów pokazuje, że na razie jesteśmy bezpieczni – ironizował dr Pochyły:

