Gościem Krzysztofa Baługa był dr Piotr Pochyły, politolog
Gościem Krzysztofa Baługa był dr Piotr Pochyły, politolog
Wyjście do kina, spacer po mieście, a może kolacja przy świecach? Między innymi w taki sposób można celebrować walentynki. 14 lutego...
3 marca ruszy nabór prac do 53. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie...
Pan Jacek Stankiewicz z Zielonej Góry prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i zdobył nominację do lutowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego....
Podczas zimowego wypoczynku warto zostać krwiodawcą - zachęca do tego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Niebawem w województwie...
Poznaliśmy nazwy dwóch nowych ulic w Zbąszynku. Samorząd ogłosił konkurs na ich nazwy. Najpierw odbyła się preselekcja, a potem z...
Rozpoczynające się ferie wygenerowały większy ruch w oddziale paszportowym w Zielonej Górze. Jak wynika z wyliczeń, wnioski o dokumenty składa...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra