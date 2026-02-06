W Lubniewicach odbywa się dziś Centralne Lubuskie Forum Przedsiębiorczości. Forum ma być platformą integrującą lokalne gospodarcze oraz podmioty oraz wzmacniająca współpracę i dialog przedsiębiorców na poziomie regionalnym.

Konrad Wojnarowski, wiceminister energii podkreślał, że takie spotkania pozwolą przedsiębiorcom z województwa lubuskiego skutecznie zabiegać o dofinansowania swoich inwestycji pieniędzmi europejskimi.

Małgorzata Baranowska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej dodawała, że bardzo ważny jest dla niej przekaz płynący z samorządów i od przedsiębiorców.

Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego wskazywał, że przedsiębiorcy wskazują na możliwości braku energii, co może być katastrofalne dla funkcjonowania firm.

Wcześniej ministerialni goście odwiedzili dwa zakłady z branży spożywczej działające w Krzeszycach i Karkoszycach.