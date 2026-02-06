Mieszkaniec bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie, w którym doszło do wybuchu, jest przesłuchiwany przez prokuraturę.

W środę policjanci zatrzymali jednego z mieszkańców bloku, w którym doszło do wybuchu. W piwnicy należącej do mężczyzny były pojemniki z alkoholem i elementy domowej instalacji do produkcji alkoholu.

Mówi Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie:

To nie jedyne zarzuty dla mężczyzny:

Co grozi zatrzymanemu?

Inspektorzy nadzoru budowlanego nie stwierdzili, by doszło do naruszenia konstrukcji budynku, ale nakazali przeprowadzenie przeglądu i napraw uszkodzonych instalacji i innych elementów. Te prace trwają i mieszkańcy powinni wrócić do swoich domów w ciągu najbliższych dni.