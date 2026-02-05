Zastal Zielona Góra wygrał trzeci mecz z rzędu w Polskiej Lidze Koszykówki i wskoczył na 5 miejsce w tabeli!

Pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 80-71 chociaż do przerwy grał słabo i przegrywał siedmioma punktami.

W drugiej połowie zdominował jednak rywala i wyraźnie wygrał, a królem parkietu był 20-letni Jakub Szumert, który zdobył 27 punktów:

Dobrą zmianę w 4 kwarcie dał kapitan Zastalu – Filip Matczak, który tak mówił o meczu:

Trener Arkadiusz Miłoszewski przyznawał po spotkaniu, że Zastal źle zaczał mecz, ale chwalił zespół za II połowę:

Kolejny mecz Zastalu w kolejny czwartek 12.02 też na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza.