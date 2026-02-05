W Żaganiu trwa remont pałacowej oranżerii. Podczas prac archeologicznych odsłonięto zabytkowy bruk pod rampą prowadzącą na dziedziniec. Specjaliści wykonują na miejscu dalsze badania. Część robót wstrzymano.

W ramach rewitalizacji w oranżerii powstanie czytelnia biblioteczna i przestrzeń kawiarniana. – Zadanie już trwa. Naszą rolą jest sprawdzenie obiektu pod względem archeologicznym. Już mamy pierwsze ciekawe odkrycia. To brukowana posadzka, której wiek wstępnie określiliśmy – mówi Oktawian Wróblewski z firmy prowadzącej badania:

– Mamy plan parteru pałacu z osiemnastego wieku. W tym miejscu była jeszcze fosa i południowe skrzydło rezydencji, tak zwane parawanowe. Dopiero w tysiąc osiemset czterdziestym siódmym wybudowano tu oranżerię – zaznacza archeolog:

– W pomieszczeniu przy rampie zachodniej oranżerii jest także posadzka z płytek ceramicznych sześciobocznych. To też jest ciekawy obiekt. Pod nią także znajdował się bruk – podkreśla Oktawian Wróblewski:

Dodajmy, że po zakończeniu prac w miejscu remontu oranżerii grupa archeologów przystąpi do badań gabinetowych.