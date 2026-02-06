Żagański magistrat utrzymuje od wczoraj przerwę od nauki w szkołach z powodu panujących warunków pogodowych. Dziś również uczniowie podstawówek nie zasiądą w ławkach.

Miejskie chodniki wciąż skute są lodem. – W dalszym ciągu utrzymuje się gołoledź. Jest naprawdę niebezpiecznie. Postanowiliśmy więc, że dzisiaj także nie będzie lekcji. Jednocześnie w placówkach oświatowych zapewnione są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Funkcjonują także przedszkola – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że do żagańskich szkół podstawowych uczęszcza ponad 1900 uczniów.