Zalegający na plandekach samochodów dostawczych i ciężarowych lód to śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zimowa aura sprzyja gromadzeniu się wody i śniegu na naczepach, które podczas mrozu potrafią mieć na sobie ciężkie bryły lodu. Wystarczy chwila nieuwagi lub gwałtowniejszy manewr, aby tafla osunęła się na jadący w pobliżu pojazd. Konsekwencje takich zdarzeń mogą być bardzo poważne – ostrzega mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków: