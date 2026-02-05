Koszykarze Zastalu wygrali trzeci mecz z rzędu w PLK – w Gdyni wygrali z Arką 82-71 w 19 kolejce PLK. Kapitalny mecz zagrał znów Jakub Szumert, który zdobył 27 punktów, a miał też 10 zbiórek!

Zastal grał bez dwóch chorych graczy, którzy zostali w Zielonej Górze – Mazurczaka i Sulimy.

Pierwsza kwarta zaczęła się od beznadziejnej skuteczności Zastalu i punktowego koncertu Okauru z Arki.

Z pierwszych 11 punktów dla gdynian Amerykanin zdobył aż 9, a gospodarze prowadzili po 4 minutach 11-5.

Potem Zastal się przebudził, dogonił rywala i skończył kwartę z prowadzeniem 20-19.

W 14 minucie po trójce Garbacza Arka prowadziła 26-22, oba zespoły popełniały mnóstwo błędów z obu stron parkietu i co rusz obaj trenerzy mieli ból głowy.

Zastal jedna dzięki Szumertowi i Maughmerowi trzymał się rywala. Ale po kolejnych błędach Łączyński najpierw wszedł bezkarnie pod kosz, a za chwilę trafił za 3 i gospodarze uciekli na 37-30 w 17 minucie.

Po czasie dla trenera Zastalu Arka zdobyła jeszcze 3 punkty i odskoczyła najwyżej do tej pory – na 10 punktów, na 40-30.

W końcówce oba zespoły mocno pudłowały, a I połowa skończyła się rezultatem 41-34 dla zespołu znad Bałtyku.

Druga połowa zaczęła się od 5 punktów Zastalu, który zszedł na 2 oczka straty, ale po kolejnych błędach było + 7 dla miejscowych.

Szumert jednak doprowadził do wyniku 46-45 i to on w ogóle był najjaśniejszym punktem Zastalu.

W 26 minucie w końcu zielonogórzanie dogonili Arkę – za trzy w kontrze trafił Garrison i było 50-50.

Minutę później Szumert – akcja 2+1 i Zastal prowadzi 53-50, a za chwilę idzie za ciosem. Szumert w ciągu minuty trafia 3 x za 3 punkty, dorzucają punkty Lewis i Maughmer i po 30 minutach mamy 68-57 dla przyjezdnych.

Potem Zastal ucieka nawet na 14 punktów po trafieniu Lewisa i jest 72-58 dla nas.

I do końca Zastal już pilnuje wyniku i wyraźnie wygrywa 3 mecz z rzędu.