7 medali zdobyła dziewięcioosobowa reprezentacja Pretoriana Gorzów podczas Mistrzostw Europy SOLT w Warszawie.

O występie swoim i kolegów a także o tej odmianie brazylijskiego jiu-jitsu mówi Maciej Wójcik, który w tych zawodach sięgnął po złoto i brąz: