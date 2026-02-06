7 medali zdobyła dziewięcioosobowa reprezentacja Pretoriana Gorzów podczas Mistrzostw Europy SOLT w Warszawie.
O występie swoim i kolegów a także o tej odmianie brazylijskiego jiu-jitsu mówi Maciej Wójcik, który w tych zawodach sięgnął po złoto i brąz:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.