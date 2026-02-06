Słubice jako pierwsza gmina dołącza do programu „Strefujemy Samorządy”. To nowa inicjatywa Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej, która od blisko 30 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości i inwestycji w naszym regionie.

– Projekt zakłada bezpośrednią współpracę z samorządami w formie warsztatów, doradztwa i wsparcia w przygotowaniu terenów inwestycyjnych tak, aby firmy mogły szybciej i sprawniej rozwijać działalność w naszym regionie – tłumaczy Marzena Słodownik, burmistrzyni Słubic.

W Słubicach spotkają się dziś Zarząd KSSSE oraz władze Słubic. Zarząd strefy myśli już o kontaktach i spotkaniach z kolejnymi samorządami.