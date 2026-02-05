Niespodzianka w lubuskiej IV lidze piłkarskiej! Marcin Michalak przestał pełnić funkcję trenera piątej na półmetku sezonu ZAP Syreny Zbąszynek.

Szkoleniowiec przejął drużynę w październiku 2025 roku po przeprowadzce Radosława Nolki do Słubic. Początkowo miał prowadzić zespół tylko do końca rundy, ale z czasem klub zdecydował się na stałe postawić na Michalaka.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z trenerem Syreny o przygotowaniach do wiosny i nic nie wskazywało na jakiekolwiek odejście. Wiceprezes klubu Piotr Kubiak lakonicznie mówi o tej sytuacji oraz o tym, kto teraz zajmuje się drużyną:

Sam Marcin Michalak również nie chce zdradzać szczegółów swojego odejścia, a jedynie dziękuje za wsparcie kibicom Syreny: