Ponad 414 tysięcy osób odwiedziło zielonogórski basen CRS w 2025 roku. Z kolei frekwencja na obiekcie H2Ochla przy ul. Botanicznej przekroczyła 116 tysięcy odwiedzających. Dane dotyczące minionego roku na obiektach podał na antenie Radia Zielona Góra Jarosław Flakowski. Zastępca prezydenta Zielonej Góry zaznaczył, że w tym roku miasto nie planuje zmian cenników – opłaty za bilety pozostaną na poziomie z poprzedniego sezonu:

Przy ul. Botanicznej, przypomnijmy, planowana jest budowa wrotkarni i lodowiska. Na razie zadanie jest na etapie starań o dofinansowanie – dodawał Jarosław Flakowski:

Jeśli chodzi o halę CRS przy ul. Sulechowskiej, w 2025 roku na miejscu odbyło się 20 imprez sportowych i 35 imprez artystyczno-rozrywkowych. Z kolei na obiekcie H2Ochla przy ul. Botanicznej, rekordowy w sezonie letnim był dzień, w którym na obiekt weszło ponad 5 tysięcy 750 osób. Atrakcje wodne zostały zamknięte 22 września 2025.