Coraz mniej niedozwolonego opału trafia do zielonogórskich pieców – informuje zielonogórska straż miejska. W sezonie zimowym strażnicy kontynuują kontrole antysmogowe. W ubiegłym roku straż miejska przeprowadziła około 600 takich inspekcji.

Jak mówiła na antenie Radia Zielona Góra Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze, strażnicy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach, a także czy urządzenia grzewcze spełniają normy:

Kontrole odbywają się w normalnym trybie, także na podstawie obserwacji strażników miejskich. Straż miejska zaznacza jednak, że w czasie silnego mrozu priorytetem są działania związane z pomocą osobom w kryzysie bezdomności.