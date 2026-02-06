Gmina Trzebiel planuje kolejne remonty remiz OSP. Urząd odnowi także świetlicę przy siedzibie strażaków w Trzebielu. Trwają już prace dokumentacyjne. Szacowany koszt zadania to 130 tysięcy złotych.

W zeszłym roku samorząd zmodernizował budynek OSP w Żarkach Wielkich. – Był także remont siedziby strażaków w Niwicy. Przed nami kolejne inwestycje w bezpieczeństwo. Najbliższe zadanie to świetlica przy trzebielskiej remizie, a potem sukcesywnie rok po roku zaplanujemy prace w innych lokalizacjach, między innymi w Dębince – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

– Nasi druhowie wykonują naprawdę świetną robotę, więc trzeba im stwarzać warunki do służby – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że w gminie Trzebiel funkcjonuje 5 jednostek OSP.