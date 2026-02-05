Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja była nie do pomyślenia. Miejsc w przedszkolach jest więcej niż zainteresowanych, nic więc dziwnego, że placówki zaczynają rywalizować o względy rodziców i dzieci.

I choć do września zostało jeszcze sporo czasu, to nabór do placówek ruszył. W pierwszej kolejności zbierane są deklaracje kontynuacji nauki w placówce do której dzieci już chodzą. Ten etap trwać będzie do 13 lutego. 2 marca ruszy natomiast rekrutacja nowych dzieci, głównie 3-letnich. Będzie trwał do 13 marca. Dla najmłodszych, a wiec dzieci 3-letnich, w gorzowskich przedszkolach przygotowano 650 miejsc. Mówi Monika Antczak z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta:

Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy, muszą wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Mogą ubiegać się o miejsce w trzech placówkach, ale wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.Równocześnie z naborem dzieci 3-letnich ruszy nabór uzupełniający dla grup starszych. Wszystko oczywiście za pomocą systemu elektronicznego. By przyciągnąć dzieci przedszkola wróciły m.in do praktyki Dni Otwartych. Sposobami pracy z dziećmi coraz częściej chwalą się także w mediach społecznościowych.

W Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ulicy Głowackiego Dni Otwarte już się odbyły, ale pracownicy nadal przekonują do zapoznania się z ofertą ich przedszkola. Mówi dyrektorka Marzanna Joniec:

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 25 marca do godz. 12.00.

Do 3 kwietnia rodzice będą mogli potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych zostanie opublikowana 10 kwietnia do godz. 12.00. 13 kwietnia rozpocznie się nabór uzupełniający.