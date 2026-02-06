Nowe autobusy wyjadą na ulice Gorzowa już w przyszłym tygodniu. Sportobusy są już w mieście.

Do Gorzowa dotarły już dwa pierwsze autobusy elektryczne zamówione przez miasto. To nowoczesne, w pełni wyposażone pojazdy, które oklejone zostały grafikami najpopularniejszych w Gorzowie dyscyplin sportu – mówi Jacek Wójcicki, prezydent miasta.

To na razie pierwsze dwa z siedmiu autobusów zamówionych przez miasto. Kolejne dwa elektryki trafią do Gorzowa w marcu, następnie trzy w kwietniu. „Pojazdy, które dotarły dzisiaj wyjadą na ulice już w przyszłym tygodniu” zapewnia Roman Maskymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

Nowe autobusy są w pełni wyposażone i posiadają najnowocześniejsze baterie pozwalające im jeździć cały dzień bez dodatkowego ładowania – przyznaje Andrzej Sienkiewicz, Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Solaris.

To nie koniec, bo w maju realizowana będzie dostawa kolejnych 10 autobusów elektrycznych. Dzięki temu po mieście jeździć będzie 25 autobusów elektrycznych, co oznacza, ze Gorzów w tym roku spełni wymogi o elektromobilności.